حملة لإزالة تعديات على بحيرة المنزلة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إزالة التعديات على بحيرة المنزلة، بقرية الشيخ ضرغام تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة ١١ فدانا.

وأكدت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه جرى الانتهاء من إزالة كافة التعديات على بحيرة المنزلة بقرية الشيخ ضرغام وتتضمن ١٩ حالة، جرى تنفيذ ١٧ حالة منها خلال تلك الحملات المُنفذة، على مساحة ٢٠٠ فدان، وحالتين على مساحة ٢١ فدانا جرى تنفيذها بحملات سابقة.

وبينت الدكتورة منال عوض، أن إجمالي المساحات بلغ ٢٢١ فدانا، إلى جانب إزالة ٦ حالات لتعدياتِ على أراض زراعية بمساحة ٩٠٠ متر مربع بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ.