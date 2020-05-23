رئيس الوزراء يوجه بإقامة منطقة استثمارية في حي النور بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال جولته التفقدية اليوم بمدينة شرم الشيخ، باستغلال المساحات التي تقع على جانبي الطريق الأوسط وطريق سكن العاملين، بحي النور عن طريق إقامة منطقة استثمارية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى ترفيق هذه المنطقة بكافة الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي، ما يوفر العديد من فرص العمل بالمنطقة.

وأوضح المحافظ أنه جرى تطوير طريق سكن العاملين بتكلفة تتخطى 40 مليون جنيه، وتطوير الطريق الأوسط بطول ٢٠ كيلو متر، وإقامة محطة وقود بالمنطقة ما جعلها ممهدة للاستثمارات.

وأكد أن الدكتور مصطفي مدبولي أثنى على الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بمواقع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.