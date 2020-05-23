انتعاش حركة تداول السفن في هيئة ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط انتعاشة في حركة تداول السفن، اليوم السبت، واستقبلت الأرصفة سفينتي حاويات و٥ للبضائع، وغادرت ٤ للبضائع، بينما وصل إجمالي عدد الموجودة إلى ٢١ سفينة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له أن حركة الصادر من البضائع شملت 200 طن يوريا و2200 طن رمل زجاجي و4300 طن مولاس و8350 طن فوسفات.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع بلغت 10799 طن حديد و8592 طن ذرة و4720 طن سكر و6726 طن أبلاكاش و8500 طن قمح و3200 طن فول و3200 طن زيت طعام و846 رأس ماشية.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 81901 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 110264 طنا.