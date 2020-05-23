العراق يسجل 5 وفيات و308 إصابات جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 4272 حالة.
كما أشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى تسجيل خمس حالات وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 152 حالة.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 53 حالة شفاء من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2585 حالة.
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