اخبار العالم

إصابة 40 شخصاً بكورونا بعد حضور قداس في فرنكفورت بألمانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

أصيب أكثر من 40 شخصا بفيروس المستجد في ألمانيا، عقب حضورهم قداسا بالكنيسة المعمدانية في مدينة فرنكفورت.

 

وقال مدير إدارة الصحة بالمدينة، رينيه غوتشالك، اليوم السبت: "الغالبية العظمى من المصابين ليسوا في حالة مرضية صعبة.. على حد علمنا، هناك شخص واحد فقط بالمستشفى".

 

وصرح نائب رئيس الدائرة أنتوني والكزوك لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو"

بأن الخدمة جرت في 10 مايو في كنيسة معمدانية.

 

Advertisements

وأكد والكزوك للصحيفة، أن الكنيسة لم تنتهك الإرشادات الرسمية التي تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس.

ورجح نائب رئيس الكنيسة البروتستانتية - المعمدانية، فلاديمير بريتسكاو، أن يكون عدد المصابين الذين استدعت حالتهم الدخول إلى المستشفى

ستة.

 

كما أعلنت مدينة هاناو الألمانية أنه وفقا لمعلومات منطقة ماين - كينتسيش، أصيب من هاناو 16 شخصا، على الأقل، بفيروس كورونا المستجد خلال القداس الذي أقيم في فرنكفورت، لذلك ألغت المنطقة والمدينة صلاة عيد الفطر للمسلمين والتي كانت مقررة باستاد "هيربرت دروزه" يوم الأحد.

 

جدير بالذكر أن الكنائس في ولاية هيس الألمانية تمكنت من الاحتفاظ بالخدمات منذ 1 مايو شريطة أن تلتزم بقواعد الإبعاد والنظافة الاجتماعية الرسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 40 شخصاً بكورونا بعد حضور قداس في فرنكفورت بألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا