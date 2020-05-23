زعيم هونج كونج السابق: الصين قد تنشئ جهاز مخابرات للمدينة بموجب قانون أمني جديد

قال ليونج تشون ينج الزعيم السابق لهونج كونج، إن القانون الصيني الجديد المتعلق بالأمن القومي، يمكن أن يستخدم لتشكيل جهاز مخابرات محلي على غرار فرع خاص كان قائما وقت الاستعمار.

وأعلن البرلمان الصيني يوم الخميس مشروع قانون بشأن "تأسيس وتحسين النظام القانوني وآلية التنفيذ في هونغ كونغ لحماية الأمن القومي".

وأشار ليونغ في مقابلة مع "رويترز" إلى الفرع الخاص الذي كان قائما وقت الاستعمار البريطاني وجرى تفكيكه

قبل إعادة هونغ كونغ للحكم الصيني في 1997.

وقال إن "سنغافورة لديها فرع خاص، ونحن لا.. أمريكا لديها كل أنواع أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بالتعامل مع تهديدات الأمن القومي.. نحن لا.. وبالتالي ليس من المفاجئ في إطار جهود سد الفراغ القانوني المتعلق بالأمن القومي أننا بحاجة إلى كيان".

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وأثار مشروع القانون الصيني لـ"الأمن القومي"، موجة

غضب واسعة بين الناشطين في هونغ كونغ، من الرافضين لسيطرة الصين على المدينة التي كانت مستعمرة بريطانية.

ويعد الناشطون، هذا القانون مساسا بالحريات في هونغ كونغ، التي تتمتع بشبه حكم ذاتي داخل الصين وفق مبدأ "بلد واحد ونظامان".

وقد يعيد إعلان بكين صباح الجمعة مشروع القانون الرامي إلى منع "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب" في هونغ كونغ، تأجيج غضب سكان المدينة بعد هدوء لأشهر، بسبب التدابير المتخذة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتبر الناشطون قرار الصين، واحدا من أسوأ الهجمات على المدينة، ودعوا السكان للنزول إلى الشارع للتظاهر.