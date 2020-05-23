الفلك الدولي ينشر صورة تثبت أن غداً أول أيام عيد الفطر

نشر مركز الفلك الدولي في الإمارات على حسابه في "تويتر"، صورة لهلال عيد الفطر السعيد، تم التقاطها نهار اليوم السبت، عند الساعة الثامنة صباحا في أبوظبي.

وأشار المركز إلى أن استطالة القمر بلغت 6.2 درجة، منوها بأن "هذه الصورة لا تعني أن رؤية الهلال يوم أمس الجمعة كانت ممكنة، ولا تعني أن اليوم هو يوم العيد، باعتبار أن موعد العيد يتحدد وفقا

لما تعلنه الجهات الرسمية المعنية".

وأكد مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة في بيان، أن "شهر رمضان لهذا العام سيكون ثلاثين يوما، وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك".

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عاجل: هلال عيد الفطر 2020م (شوال 1441 هـ) كما تم تصويره نهارا قبل قليل اليوم السبت 23 مايو 2020م الساعة الثامنة صباحا من مدينة أبوظبي. استطالة القمر 6.2 درجة. تصوير مركز الفلك الدولي. الراصدون: م. محمد عودة، م. أنس محمد، م. رامي الخطيب، م. إبراهيم أبو غنيم، م. أسامة غنام. pic.twitter.com/XyEjq7fJfl — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 23, 2020

الثامنة صباحا من مدينة أبوظبي. استطالة القمر 6.2 درجة. تصوير مركز الفلك الدولي. الراصدون: م. محمد عودة، م. أنس محمد، م. رامي الخطيب، م. إبراهيم أبو غنيم، م. أسامة غنام. This is a Twitter Status — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter)

وأضاف، أن "رؤية الهلال الجمعة مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد الغروب".

وأعلنت معظم الدول العربية والإسلامية أمس الجمعة عن عدم إمكانية رؤية الهلال، مشيرة إلى اعتبار السبت مكملا لشهر رمضان، على أن يكون الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.