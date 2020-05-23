احتجاجات لليمين الإسباني على إجراءات العزل العام

شارك اليوم السبت، الآلاف من أصحاب السيارات والدراجات النارية في احتجاج في إسبانيا، وأطلقوا أبواق مركباتهم، ملوحين بالعلم الإسباني في موكب مر عبر العاصمة مدريد.

جاء ذلك في إطار احتجاجات في أنحاء البلاد دعا إليها حزب "فوكس" اليميني للاعتراض على إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وبدأت إسبانيا، التي فرضت في 14 مارس أحد

أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا، تخفيف القيود لكن مدريد وبرشلونة بقيتا رهن العزل العام لمدة أطول بسبب حدة انتشار المرض فيهما.

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وطالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ونائبه بابلو إيغليسياس بسبب تعاملهما مع أزمة كورونا خاصة فرض العزل العام والضرر الذي

لحق بسببه بالاقتصاد والوظائف.

وألقى سانتياغو أباسكال زعيم "حزب فوكس" الذي قاد الموكب في مدريد خطابا بثه الراديو ليتمكن الناس من سماعه في سياراتهم، وقال إن الحكومة "مسؤولة بشكل مباشر عن أسوأ إدارة لتلك الأزمة في الكوكب".

ومن المقرر أن يلقي بيدرو سانشيز خطابا يوم السبت يبثه التلفزيون.

وتستعد مدريد وبرشلونة لتخفيف القيود اعتبارا من يوم الاثنين مع تباطؤ حالات العدوى الجديدة، علما أن إسبانيا سجلت حتى الآن 28628 وفاة بمرض كوفيد-19 و234824 إصابة.