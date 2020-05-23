قطر تسجل وفاتين وأكثر من 1.7 ألف إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية القطرية خلال آخر 24 ساعة نحو 1.7 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في تراجع ملموس مقارنة مع قفزة قياسية في الإصابات سجلت يوم أمس. وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت، عن تسجيل 1732 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1830 إصابة أمس. عن تسجيل 1732 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1830 إصابة أمس. Advertisements وبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في القطر 42213، بما في ذلك 33679 حالة نشطة، بينها 177 مريضا في العناية المركزة. ذلك 33679 حالة نشطة، بينها 177 مريضا في العناية المركزة. وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 21 حالة، بتسجيل وفاتين جديدتين لليوم الثاني على التوالي. وتماثل 620 مريضا للشفاء من كورونا في قطر منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 8513 شخصا.

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