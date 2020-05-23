كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر الخارجية الإماراتية تنعي ضحايا الطائرة الباكستانية المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن خالص تعازيها إلى جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا في ضحايا تحطم طائرة الركاب في مدينة كراتشي الباكستانية، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها على تضامنها ووقفوفها إلى جانب باكستان في هذه المصيبة، معربة عن خالص مواساتها لحكومة باكستان ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.