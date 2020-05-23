كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر ليبيا.. ميليشيات طرابلس تنتقم من مدينة الأصابعة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مدينة الأصابعة الليبية عدة انتهاكات، أقدمت عليها ميليشيات الوفاق عقب دخولها إلى المدينة وشملت الانتهاكات أعمالاً انتقامية وحرق المنازل والقبض على المدنيين بذريعة دعم الجيش الوطني الليبي.

وأصدرت بعثة منظمة الأمم المتحدة إلى ليبيا بياناً، حذرت فيه من ارتكاب أي أعمال انتقامية تستهدف المدنيين أو اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون، وأرفقت البعثة الدولية تحذيرها بالدعوة لوقف التصعيد العسكري، نقلاً عن منصة "مداد نيوز".

وإنضمت السفارة الأمريكية في ليبيا إلى موقف الأمم المتحدة، مؤكدة على رفضها القاطع لأي هجمات أو أعمال انتقامية تستهدف المدنيين، وتأتي المواقف الدولية تحسباً لارتكاب ميليشيات طرابلس أعمالاً انتقامية جديدة بعد سجلها الحافل بالاعتداءات كما حدث في صبراتة وصرمان.

ويواصل الجيش الليبي عملياته العسكرية لتحرير الأصابعة، ونفذ سلاح الجو غارات على أهداف للميليشيات في المدينة ومحيطها، واستهدف تمركزات قوات الوفاق في قاعدة الوطية، معلناً التصدي لهجوم شنته الوفاق في محور الطويشة جنوب طرابلس وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة التركية.