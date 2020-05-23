كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر واشنطن: الصين تمنع عودة طائرات الركاب الأمريكية وسط قواعد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين، بحظر رحلات الركاب الأمريكية إلى البلاد وسط قيود فيروس كورونا، وفقًا لتقرير.

ووفقا لمجلة "فوربس"، كتب وزير مساعد وزارة النقل جويل زابات، في وقت متأخر من يوم الجمعة، في رسالة إلى شركات الطيران الصينية: "أن الصين، بسبب اعتراضات حكومة الولايات المتحدة، أضرت بحقوق التشغيل لشركات الطيران الأمريكية"، حسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز".

وأضاف، أن شركات الطيران الأمريكية يجب أن تكون قادرة على "ممارسة حقوقها الثنائية الكاملة".

أمرت Szabat أربع شركات طيران صينية بتقديم جداول الرحلات بحلول الأربعاء المقبل لتقييم ما إذا كانت شركات الطيران "تتعارض مع القانون المعمول به أو تؤثر سلبًا على المصلحة العامة."

وأفادت "رويترز"، أن خطوط دلتا الجوية والخطوط الجوية المتحدة تريدان استئناف رحلات متعددة أسبوعيًا إلى الصين في يونيو. وكلاهما أرسل رحلات شحن فقط إلى الصين خلال الوباء.

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في نهاية يناير عندما بدأ الفيروس ينتشر في جميع أنحاء الصين، منعت إدارة ترامب مؤقتًا الدخول إلى الولايات المتحدة لمعظم المسافرين الذين ذهبوا إلى الصين مؤخرًا، باستثناء مواطني الولايات المتحدة - لكنهم لم يقيدوا الرحلات الجوية الصينية إلى البلاد.

في فبراير، أوقفت شركات الطيران الأمريكية طواعية رحلاتها إلى الصين. وذكرت مجلة "فوربس" أن الصين بدأت في مارس تقييد الرحلات الجوية الدولية والصينية إلى الدولة بواقع رحلة أسبوعية لكل شركة طيران.

وقالت الصين، بحسب وكالة "رويترز"، إن كل شركة طيران لم تستطع الطيران أكثر مما كانت عليه قبل 12 مارس، ولكن نظرًا لأن شركات الطيران الأمريكية قد توقفت عن السفر إلى الصين، فإن ذلك "يمنع فعليًا شركات الطيران الأمريكية من إعادة رحلات الركاب المجدولة إلى الصين".

وقالت الصين لـ"رويترز"، إن الصين أبلغت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها قد تزيل قيود جدول 12 مارس لكن "الخدمة التي تتم مرة واحدة أسبوعيا على طريق واحد إلى الصين ستظل في مكانها".

نظرًا لأن مخاوف الفيروس قد قللت من الطلب على الرحلات الجوية، اضطرت بعض شركات الطيران في الولايات المتحدة إلى خفض جداول رحلاتها بنسبة تصل إلى 90 بالمائة.

ستحصل شركات الطيران الأمريكية على خطة إنقاذ بمليارات الدولارات من مشروع قانون التحفيز ضد الفيروسات التاجية الذي أقره مجلس الشيوخ الشهر الماضي لموافقته على إبقاء الموظفين على قوائمهم حتى سبتمبر.