كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 دول تقترح خطة خاصة للانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت 4 دول في الاتحاد الأوروبي؛ النمسا، والدانمارك، وهولندا، والسويد، اليوم السبت، خطتها الخاصة لانتعاش الاقتصاد الأوروبي على أساس القروض، كبديل لاقتراح ألمانيا وفرنسا لإنشاء مؤسسة بقيمة 500 مليار يورو (550 مليار دولار)، حسبما ذكرت صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية.

ووفقًا للمنفذ الإعلامي، ينص اقتراح دول الاتحاد الأوروبي الأربع على إنشاء المؤسسة، والتي ستتمكن من خلالها الدول الأعضاء الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا المستجد من الحصول على المساعدة في شكل قروض وليس إعانات كما اقترحت ألمانيا وفرنسا، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

يوم الاثنين، أطلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المبادرة، التي تخطط لتخصيص الأموال لاقتصادات الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررًا من الأزمة الوبائية والاقتصادية.

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تلقت الخطة دعمًا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، على الرغم من أن المستشارة النمساوية سيباستيان كورز ذكرت أنه، وقادة السويد والدنمارك وهولندا، يعتقدون أنه يجب تقديم الدعم عن طريق القروض، بدلاً من رفع دولة عضو مساهمات.

في 6 مايو، قالت المفوضية الأوروبية في توقعاتها أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سيشهد انخفاضًا بنسبة 7.7 في المائة في عام 2020 بسبب جائحة الفيروس ثم ينمو مرة أخرى بنسبة 6.3 في المائة في عام 2021.