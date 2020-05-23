كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند والصين تتخذان طريقا دبلوماسيا لحل اشتعال المناوشات الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تورطت الجيوش الهندية والصينية مؤخرًا في سلسلة من المواجهات - أولاً بالقرب من ناكو لا باس في سيكيم والثانية في بانجونج تسو في لداخ. مع زيادة وجود الجيشين في هذه المناطق، بدأت نيودلهي وبكين استكشاف الجهود الدبلوماسية لحل الخلافات.

ونقلت خدمة الأخبار الهندية الآسيوية عن مصدر مطلع على التطور: "في غضون أسبوع، سيتم حل المسألة. المحادثات الدبلوماسية جارية ... نشر الجيش الهندي قوات عبر خط السيطرة الفعلية في أراضيه والصين أيضًا انتشرت في أراضيها"، كما أوردت وكالة "سبوتينك".

إن تطوير البنية التحتية على خط السيطرة الفعلية، الذي يفصل بين البلدين، هو في قلب المواجهة: يدعي الجيش الهندي أنه إذا استطاعت الصين بناء طريق في المنطقة الواقعة تحت سيطرتها، فإن دلهي يمكنها القيام بذلك نفس الشيء في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وفي الوقت نفسه، أفيد أن قائد الجيش الهندي الجنرال مانوج موكوند نارافان زار ليه، مقر 14 فيلق في لداخ يوم الجمعة، 22 مايو، لمراجعة الانتشار الأمني على طول خط السيطرة مع الصين.

Advertisements

اندلعت التوترات بين البلدين منذ الأسبوع الأخير من أبريل بعد دخول الأفراد الصينيين إلى أمريكا اللاتينية والكاريبي بسيارة، لكن الجيش الهندي واجههم، وتم حل المسألة.