كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر السلطات الإسبانية تكشف عن موعد عودة السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، بأن حكومته سوف تسمح بدخول السياح مجدداً اعتباراً من شهر يوليو القادم، وذلك بعد الإغلاق العام الذي فرض في منتصف شهر مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الإسبانية أن بطولة الدوري المحلي لكرة القدم "الليجا"، سيتم استئنافها في يوم 8 يونيو المقبل.

وقال كبير خبراء الفيروسات في الحكومة الإسبانية: إن "الدولة الأوروبية قريبة للغاية من السيطرة على تفشي فيروس كورونا بها.

وأفاد مدير مركز الطوارئ الصحية في إسبانيا فيرناندو سيمون: "يمكن أن نكون قريبين للغاية من السيطرة على الفيروس في مستويات العدوى التي لا يمكن تقريبا اكتشافها".

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,339 مليون إصابة، بينهم أكثر من 340 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,179 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.