سانشيز يدعو السياح الأجانب لزيارة إسبانيا بدءا من يوليوز.. ومظاهرة تطالب باستقالته

أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز اليوم السبت، أن حكومته ستفسح المجال أمام دخول السياح مجددا بدءا من شهر يوليوز، وذلك بعد الإغلاق العام الذي فرض في منتصف مارس.

وقال سانشيز في مؤتمر صحافي “أعلن لكم أنه بدءا من يولويز، سيستأنف دخول السياح الأجانب في ظروف آمنة”.

وطالب سانشيز، العاملين بقطاع السياحة بالإستعداد من الآن لاستئناف نشاطهم، مؤكدا أن الحكومة تعمل على استرجاع القطاع لحيويته السابقة، بالنظر لما يمثله من دور أساسي في اقتصاد البلاد وخلق فرص الشغل، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأكد سانشيز أن على أصحاب الحانات والمطاعم والمنشآت السياحية في الشواطئ وداخل البلاد، الاستعداد لموسم سياحي هذا الصيف، كما شجع مواطنيه على التخطيط لعطلاتهم، للإستفادة من من “العرض السياحي الوطني” انطلاقا من نهاية شهر يونيو.

وفيما يتعلق بالسياحة الخارجية، أكدت وزيرة السياحة الإسبانية تيريزا ريبيرا أنها ستستأنف اعتبارًا من يوليوز، وسيتم ذلك “بأمان”، مشددة على أن السياح الأجانب “يمكنهم بالفعل التخطيط للعطلة في إسبانيا”.

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