بعد توقيف طباعتها بسبب كورونا.. الجرائد المغربية تصدر من جديد الثلاثاء المقبل

ثمنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ما اعتبرته الروح الوطنية والمسؤولية التي أبانت عنها مكونات الإعلام الوطني، ومن بينها المؤسسات الصحفية المعنية بنشر وطبع وتوزيع الصحف والجرائد الورقية، وذلك بالتزامن مع الجائحة.

وكتب وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، في حسابه بالفايسبوك، “استجابة لرغبة ناشري الصحف والجرائد الورقية، وحاجتهم لاستئناف نشاط مقاولاتهم الصحفية، تعلن وزارة الثقافة والشباب والرياضة، أنه يمكن استئناف إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 26 ماي 2020”.

وشددت الوزارة، على ضرورة “احترام الأبعاد والمعايير والتدابير الصحية الآمنة المعمول بها والمحددة من طرف السلطات العمومية المختصة”.