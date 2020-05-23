بعد اكتشاف مواد مسرطنة.. “جونسون آند جونسون” ستواصل بيع منتجاتها في المغرب

أكدت شركة جونسون آند جونسون العملاقة للرعاية، أنها ستواصل بيع البودرة الخاصة بالأطفال، في مختلف دول العالم (بما فيها المغرب)، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، التي سحبت منها منتجاتها بعد اكتشاف مواد مسرطنة بها.

وأكد موقع “بي بي سي”، نقلا عن الشركة العملاقة، قولها أنها ستواصل بيع البودرة في بريطانيا ومختلف بلدان العالم رغم توقف المبيعات في كندا وأمريكا، حيث اتهمت الشركة المحامين بالبحث عن زبناء جدد لضمهم إلى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة، ومطالبتها بالتعويضات.

وقدم حتى الآن ما يقرب من 20 ألف شخص في أمريكا وحدها دعاوى قضائية ضد الشركة، بسبب وجود آثار لمادة الأسبستوس في منتجاتها، وهي المادة التي تؤي إلى الإصابة بالسرطان.

وذكر الموقع أن الشركة كانت قد طولبت بدفع مليارات الدولارات في أحكام قضائية سابقة، لكنها نجحت في المراحل الإستئنافية بإلغائها.