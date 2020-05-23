7 حالات فقط لازات تتلقى العلاج من فيروس كورونا بمستشفيات جهة بني ملال خنيفرة

تماثلت 92 شخص للشفاء من كوفيد-19، لحدود اليوم السبت، في المستشفيات التابعة لجهة بني ملال خنيفرة، بعدما أكدت التحاليل المخبرية خلوها التام من فيروس كورونا المستجد، فيما إستقر إجمالي الإصابات في 106 حالة مؤكدة.
وأكدت مصادر طبية لـ”اليوم24″، ارتفاع عدد حالات الشفاء بإقليم أزيلال، إلى 47 حالة شفاء بزيادة 4 حالات من بين 50 حالة إصابة سجلها الإقليم.
وارتفع إجمالي حالات الشفاء بالجهة إلى 92 حالة، ولازالت 7 حالات فقط تتلقى العلاج من فيروس كورونا، منها 3 حالات بازيلال وثلاث بالفقيه بنصالح، وحالة وحيدة بمدينة خريبكة، فيما يخلو إقليمي بني ملال وخنيفرة من أي حالة مصابة بفيروس كورونا.
وقد بلغ إجمالي الإصابات بجهة بني ملال خنيفرة منذ إنطلاق الجائحة 106 إصابة مؤكدة توفي منهم 7 أشخاص.
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