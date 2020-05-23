يصادف عيد الفطر لهذه السنة إجارءات و تدابير احترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، ما دفع المجلس العلمي الأعلى، للإعلان عن أن صلاة عيد الفطر ستصلى في المنازل والبيوت، بغاية الحفاظ على سلامة نفوس المواطنين، وصحة أبدانهم من آفة انتشار العدوى”.
وأوضح سعيد شبار، رئيس المجلس العلمي ببني ملال لـ”اليوم 24″، أن صلاة العيد من داخل المنازل لا تختلف على المصليات إذ يصلي الإنسان ركعيتن، وتكبيرته في الركعة الأولى تكون 7 تكبيرات باحتساب تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 6 تكبيرات بتكبيرة القيام من الركوع.
وأشار المتحدث، أنه يمكن أن تقام صلاة العيد بشكل فردي أو جماعي مع الأسرة.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاة العيد في المنازل بسبب الجائحة.. رئيس المجلس العلمي ببني ملال يشرح طريقة إقامتها- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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