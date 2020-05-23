الأمن يستدعي زوجة الزميل الصحافي سليمان الريسوني

توصلت زوجة الزميل الصحافي سليمان الريسوني، اليوم السبت، باستدعاء من طرف المصالح الأمنية بالدر البيضاء.
وعلم “اليوم 24″، أن زوجة الريسوني، توصلت بالاستدعاء بمنزلها بالدار البيضاء، ويقول مصدر مقرب من الأسرة، إنها “ستذهب عند المصالح الأمنية حين يتيسر لها ذلك، بسبب ظروفها، حيث تسهر على رعاية ابنها المريض حاليا، والذي لا يتعدى عمره سنة”.
وكانت عناصر أمنية بزي مدني، أوقفت مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء، الزميل الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، وعقب ذلك تم الاتصال بزوجته، وأبلغت من طرف المصالح الأمنية وفق المقتضيات القانونية، أن سليمان الريسوني، يوجد رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة.
وحسب عائلة الريسوني، فقد حضرت عناصر أمن، مساء أمس، إلى مقر سكن الزميل الصحافي، وعملت على توقيفه، حيث أخذوه معهم على متن سيارة رباعية الدفع.
هذا وذكرت زوجة الريسوني، مساء أمس، بأنه لم يتوصل بأي استدعاء، وأنها تجهل سبب التوقيف.
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