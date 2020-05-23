20 حالة تعافي جديدة من “كوفيد-19” في إقليم العرائش ترفع نسبة المتماثلين للشفاء إلى 82 المائة

تعافت 20 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في إقليم العرائش، خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 133 حالة، بنسبة 82 في المائة، من مجموع المصابين البالغين 164 حالة مؤكدة.

وبحسب مصدر مسؤول من مندوبية الصحة في العرائش، فإن الإقليم أجرى لحدود اللحظة 1512 تحليلا مخبريا، استبعد منها 1348 حالة.

واستقر عدد الوفيات في حالتين منذ أزيد من شهر، فيما سجل الإقليم صفر حالة في الإنعاش، ما يعني استقرار الحالة الصحية للمصابين الموجودين في مستشفيات الإقليم.