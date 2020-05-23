أعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، اليوم السبت، عودة منافسات الليغا، بداية من 8 يونيو المقبل.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أنه سيسمح بعودة منافسات بطولة كرة القدم، اعتبارا من الثامن من يونيو، بعد تعليقها منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.
وظهر سانشيز في بث مباشر، قال فيه “لقد قامت إسبانيا بما يجب لمواجهة فيروس كورونا، والآن نفتح آفاقًا جديدة أمام الجميع، حان الوقت لاستعادة العديد من الأنشطة اليومية في إسبانيا، بداية من 8 يونيو، سيعود دوري كرة القدم”.
واستأنفت أندية الليغا، مطلع الأسبوع الحالي، التداريب الجماعية بمجموعات صغيرة في ظل إجراءات صحية صارمة، تحضيرا لاحتمال استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب “كوفيد-19”.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رئيس الحكومة الإسبانية يعلن موعد استئناف بطولة “الليغا” -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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