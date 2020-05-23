بريطانيا تتجه لتعليق مشاركة "هواوي" في شبكات 5G

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مؤخرًا أنه يخطط للحد من مشاركة شركة "هواوي" في صناعة شبكات الاتصالات من الجيل الخامس 5G البريطانية في أعقاب جائحة كورونا، وفقًا لصحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية.

وأضافت الصحيفة يوم أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء البريطاني "طلب من المسؤولين وضع الخطط اللازمة لتقليص مشاركة الصين في البنية التحتية البريطانية إلى الصفر بحلول عام 2023".

وذكرت الصحيفة، أنه "من المتوقع أن يستخدم جونسون تقليل الاعتماد على الصين كوسيلة لتعزيز المحادثات التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أعقاب مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي".

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق من يوم الجمعة، إلى أن جونسون أمرَ موظفي الخدمة المدنية بوضع خطط لإنهاء اعتماد بريطانيا على الصين في الإمدادات الطبية الحيوية والواردات الإستراتيجية الأخرى.

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ونقلت صحيفة "ديلي تيليجراف" عن مصدر موثوق أنه "ما زال جونسون يريد إقامة علاقة مع الصين، لكن صفقة 'هواوي' ستتقلص إلى حد كبير". وأضاف أن التعليمات صدرت إلى المسؤولين للتوصل إلى خطة لتقليل مشاركة "هواوي" في أسرع وقت ممكن.

ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها تغييرًا كبيرًا في الموقف البريطاني، خاصةً بعد أن أكدت في أواخر نيسان/ أبريل الماضي أنها ستسمح بأن يكون لـ"هواوي" دور في بناء شبكات الجيل الخامس.

وكانت بريطانيا قد قررت في شهر كانون الثاني/ يناير السماح لشركة "هواوي" بالدخول إلى ما قالت الحكومة؛ إنها أجزاء غير حساسة من الشبكة، مما حد من مشاركتها بنسبة الثُلث.

وأثارت الولايات المتحدة مخاوف أمنية بشأن معدات "هواوي"، وحذّرت من أن الحلفاء الذين يستخدمونها في شبكاتهم معرضون لخطر قطع تبادل المعلومات القيمة في إطار مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن.