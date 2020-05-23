شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف معسكرا للمليشيا في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

السبت 23 مايو 2020 صورة أرشيفية Advertisements قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 23/أيار/2020، معسكرا تسيطر عليه مليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن معسكر اللبنات، في مديرية الحزم بالمحافظة، تعرض لقصف جوي عنيف. ولم تتوفر عل الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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