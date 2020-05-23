شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. الإعصار«أمفان» يقتل أكثر من 100 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء الإعصار أمفان في الهند وبنجلاديش مئة شخص اليوم السبت وبلغ إعصار أمفان اليابسة يوم الأربعاء مصحوبا برياح سريعة وأمطار غزيرة. وذكر مسؤولو إدارة الكوارث أن سقوط الأشجار والمنازل تسبب في وفاة 86 عبر ولاية بنغال الغربية بالهند و15 في بنجلاديش. وبحسب المصادر الرسمية، تضرر حوالي 15 مليون شخص في البنغال جراء العاصفة ودمر الإعصار أكثر من مليون منزل، معظمها من القش. وعادة ما تضرب الأعاصير الاستوائية سواحل الهند وبنجلاديش ، مما يؤدي إلى دمار واسع النطاق وفيضانات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهند.. الإعصار«أمفان» يقتل أكثر من 100 شخصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.