شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان : سنعوض أسر ضحايا الطائرة المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم السبت أنه سيتم تعويض أسر الأشخاص الـ97، الذين لقوا حتفهم في تحطم طائرة فيمدينة كراتشي جنوب البلاد.

ونجا شخصان فقط، عندما تحطمت طائرة طراز"إيرباص إيه320" في شارع سكني ضيق، قبل دقائق من هبوطها المقرر في مطار "جناح" الدولي أمس الجمعة.

Advertisements

وقال وزير الطيران، غلام ساروار خان للصحفيين بعد زيارة الموقع إن "أسر هؤلاء الضحايا ستحصل على مليون روبية لكل منها، بينما الناجيان الآخران سيتم إعطائهما 500 ألف روبية لكل منهما".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة بإقليم السند، ميران يوسف "تأكد الآن مقتل 97 شخصا من ركاب الطائرة" وكان هناك 91 راكبا وطاقم مكون من ثمانية أفراد على متن الطائرة، طراز "إيرباص إيه 320"، التي تحطمت في شارع ضيق، قبل دقائق من هبوطها المقرر

في مطار "جناح" الدولي أمس الجمعة.