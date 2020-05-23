مدرب الطلبة: رغباتنا تتعارض مع ما تريده إدارات الأندية بشأن استئناف الموسم

وكان اللجنة التطبيعية قد حددت الثالث من تموز المقبل موعداً لاستئناف المسابقة.

وقال خلف في حديث للسومرية نيوز، إن "رغبة الكوادر الفنية في الدوري العراقي الممتاز، تتعارض مع رغبة ادارت الأندية بشأن استئناف دوري الكرة الممتاز".



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وأضاف ان "جميع المدربين يطالبون باستئناف الدوري الممتاز، فالتدريبات الفردية للاعبين لا تجدِ نفعاً خاصاً وان المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات مهمة".

وعن اعتراضات البعض بسبب لعب الدوري الممتاز في شهر تموز المقبل، أكد خلف أن "اللاعبين العراقيين اعتادوا على اللعب في درجات الحرارة العالية، هذا الامر لن يشكل عائقاً".

وبين بالقول، "نحن مع صحة الانسان اولاً واخيراً، لكن مع بعض الإجراءات الوقائية من الممكن ان يتم استئناف المسابقة في الثالث من تموز المقبل".



واتم حديثه بالقول، أن "كرة القدم تعد مسألة شغف، من يمارسها لا يستطيع الجلوس طيلة هذه الفترة من دون اللعب، لذلك لا بد من عودة الحياة الى الملاعب العراقية".

وتوقف الدوري الممتاز مرتين هذا الموسم، الأولى خلال شهر تشرين الأول 2019 بسبب التظاهرات التي شهدتها البلاد والثانية منتصف اذار الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

