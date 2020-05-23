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2020-05-23 | 16:52
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أكد مدرب فريق كرة القدم بنادي الطلبة، احمد خلف، ان رغبة المدربين تتعارض مع رغبة ادارت الأندية بشأن استئناف الموسم الكروي 2019/ 2020.
وقال خلف في حديث للسومرية نيوز، إن "رغبة الكوادر الفنية في الدوري العراقي الممتاز، تتعارض مع رغبة ادارت الأندية بشأن استئناف دوري الكرة الممتاز".
وأضاف ان "جميع المدربين يطالبون باستئناف الدوري الممتاز، فالتدريبات الفردية للاعبين لا تجدِ نفعاً خاصاً وان المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات مهمة".
وعن اعتراضات البعض بسبب لعب الدوري الممتاز في شهر تموز المقبل، أكد خلف أن "اللاعبين العراقيين اعتادوا على اللعب في درجات الحرارة العالية، هذا الامر لن يشكل عائقاً".
وبين بالقول، "نحن مع صحة الانسان اولاً واخيراً، لكن مع بعض الإجراءات الوقائية من الممكن ان يتم استئناف المسابقة في الثالث من تموز المقبل".
واتم حديثه بالقول، أن "كرة القدم تعد مسألة شغف، من يمارسها لا يستطيع الجلوس طيلة هذه الفترة من دون اللعب، لذلك لا بد من عودة الحياة الى الملاعب العراقية".
وتوقف الدوري الممتاز مرتين هذا الموسم، الأولى خلال شهر تشرين الأول 2019 بسبب التظاهرات التي شهدتها البلاد والثانية منتصف اذار الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الطلبة: رغباتنا تتعارض مع ما تريده إدارات الأندية بشأن استئناف الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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