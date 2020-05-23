درجال يبحث مع امينة بغداد انشاء مقر جديد لاتحاد الكرة

رياضة 2020-05-23 | 16:34 1,021 مشاهدة بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مع امينة بغداد ذكرى علوش، انشاء مقر جديد للاتحاد العراقي لكرة القدم.



وأوضح أنه "تم في الاجتماع مناقشة تهيئة المساحات الخضراء في ارجاء العاصمة بغداد واكمالها ومنها مجمع المدينة الشبابية وملعب الشعب الدولي، تمهيدا لتطبيق البرنامج الذي أطلقه وزير الشباب عدنان درجال تحت عنوان وذكر بيان عن وزارة الشباب والرياضة، تلقته الخليج 365، ان "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، التقى بامينة بغداد ذكرى علوش في مكتبها بمقر الامانة اليوم بحضور الامين العام للهيأة التطبيعية، المهندس محمد فرحان، فضلا عن الوكلاء والمديرين العامين في الامانة للتباحث بشأن الحصول على الموافقة بتخصيص 60 دونما لبناء المقر الجديد لاتحاد الكرة مع ملاعب لتدريب المنتخبات الوطنية فضلاً عن القاعات والابنية الادارية الأخرى".وأوضح أنه "تم في الاجتماع مناقشة تهيئة المساحات الخضراء في ارجاء العاصمة بغداد واكمالها ومنها مجمع المدينة الشبابية وملعب الشعب الدولي، تمهيدا لتطبيق البرنامج الذي أطلقه وزير الشباب عدنان درجال تحت عنوان الرياضة للجميع". وثمن الوزير درجال، وفقاً للبيان "روح التعاون والتفاهم اللذان ابدتهما علوش في الاجتماع مع الرغبة القوية في التنسيق الواسع لتذليل جميع العقبات التي تواجه تحويل الافكار التي طرحت على ارض الواقع على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهنا اليوم".



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