تسجيل 900 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

وذكرت الوزارة في بيان، أن "إجمالي الحالات وصل إلى 148 وفاة و20464 إصابة و5747 حالة شفاء".

وأوضحت أنه "من بين المصابين الجدد 164 مواطنا كويتيا و150 مقيما مصريا و264 مقيما من الجنسية الهندية و137 من بنغلاديش والآخرين من جنسيات أخرى".



وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع طفيف في الوفيات وانخفاض في الإصابات، مقارنة مع أمس الجمعة الذي سجلت فيه 9 وفيات و955 إصابة جديدة.