اتحاد الكرة ينصح المدربين بتفعيل منصة الكترونية للتواصل مع محاضري الاسيوي

رياضة 2020-05-23 | 16:13 538 مشاهدة اكد نائب رئيس الهيأة التطبيعية، شامل كامل، رئيس اللجنة الفنية والتطوير، على ضرورة تفعيل المدربين منصة zoomالالكترونية التي ستكون حلقة الوصل بين المحاضرين والمدربين في طرح الاراء والمناقشات التي تبث من المنصة. وقال كامل في بيان للجنة التطبيعية لاتحاد الكرة، ان "الاجتماع الذي عقد للجنة الفنية والتطوير مع المحاضرين الأسيويين عبر الدائرة الالكترونية، غايته تقديم الافكار الهادفة لتطوير قدرات المدربين، ومنح المساحة الواسعة للمحاضرين بالإشراف على مراكز الموهوبين، والعمل على تحديث التعليمات الخاصة بالدورات التدريبية التي تقام مستقبلا وفقا لمعايير الاتحاد الاسيوي".



واضاف: "نعمل في اللجنة على تصنيف المدربين العاملين بشكل علمي، وعلى اسس رصينة لتكون قاعدة البيانات متكاملة، وتسهم بضمان حقوق المدربين وتطوير العملية التدريبية".

المحرر: محمد خليل

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