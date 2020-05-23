الحشد الشعبي يعلن تنفيذ عملية تفتيش في عدة مناطق غرب سامراء

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تنفيذ عملية دهم وتفتيش في عدة مناطق غرب مدينة سامراء المقدسة. وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قيادة القاطع وجهت اللواء 314 بتفتيش مناطق قصر العاشق والوديان والآبار غرب مدينة سامراء"، مبينا ان "عملية التفتيش استندت على معلومات استخبارية عن وحود مجموعة من عناصر داعش الإرهابي في تلك المناطق".



وأضاف ان" العملية حققت اهدافها بالاشتراك مع قوة من طوارئ اللواء والحركات والاستخبارات والهندسة والإسناد والاتصالات".

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