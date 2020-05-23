كتلة نيابية تكشف عن حسم أسماء مرشحي خمس من الوزارات المتبقية

كشف رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، اليوم السبت، عن حسم أسماء مرشحي خمس من الوزارات السبع المتبقية في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،، مرجحاً التصويت عليها بعد عطلة العيد.
وقال الكعبي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحوارات بشأن الوزارات المتبقية في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصلت إلى مراحل متقدمة جداً"، مشيراً إلى حسم أسماء "مرشحي خمس وزارات من الوزارات السبع المتبقية".
وأضاف، أن "وزارة النفط سيتم ترشيح وزيرها من قبل نواب البصرة حصراً كونها تمثل رئة العراق واستحقاقها أن يكون وزير النفط من الكفاءات البصرية، بانتظار تقديم مرشحها من قبل نواب المحافظة"، مرجحاً "التصويت على الوزارات المتبقية بعد عطلة العيد".
وأضاف، أن "وزارة النفط سيتم ترشيح وزيرها من قبل نواب البصرة حصراً كونها تمثل رئة العراق واستحقاقها أن يكون وزير النفط من الكفاءات البصرية، بانتظار تقديم مرشحها من قبل نواب المحافظة"، مرجحاً "التصويت على الوزارات المتبقية بعد عطلة العيد".
يشار الى أن مجلس النواب العراقي صوت في ليلة السادس من ايار الحالي، على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفيما رفض التصويت على خمسة وزراء، أرجى الكاظمي اختيار وزيري الخارجية والنفط.
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