إنفوجراف.. كيفية أداء صلاة عيد الفطر في المنزل

الخليج 365السبت 2020/5/23 01:59 ص بتوقيت أبوظبي
أصدر المركز الرسمي للإفتاء بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات بياناً حول كيفية صلاة عيد الفطر في البيوت، موضحاً فيه حكمها ووقتها وصفتها.
وفيما يخص حكم صلاة العيد، أوضح المركز أن صلاة العيد سنةٌ مؤكدة في حق الرجل المقيم غير المعذور، ومستحبة في حق المرأة والصبي والمسافر.
ويبدأ وقت الصلاة من بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة تقريباً، وينتهي عند الزوال (أذان الظهر)، ولا يؤذن لها، ولا يُقام ولا تُقضى، إذا خرج وقتُها.
ويستعرض الإنفوجراف التالي جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية أداء صلاة العيد في المنزل:
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