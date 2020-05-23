شكرا لقرائتكم السعودية: 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وتوزعت الحالات الجديدة بين عدد من المدن السعودية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 70161، منها 28546 حالة نشطة.

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وتم رصد هذه الإصابات من خلال الفحوصات التي بلغ عددها حتى الآن 684615 فحصاً.

كما تم تسجيل 2233 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى41236.

في المقابل تم تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس كورونا، بينهم حالة واحدة من الجنسية السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 379.