شكرا لقرائتكم إصابات كورونا بروسيا في ارتفاع.. وفرنسا تفتح دور العبادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت روسيا، السبت، إنها سجلت 9434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 335,882.

وأبلغ مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا عن 139 حالة وفاة جديدة بعد تسجيل 150 حالة في اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 3388.

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يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا 638 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 177850 حالة. وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 42 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8216.

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وفي فرنسا، يسمح مرسوم نشر السبت باستئناف المراسم الدينية التي منعت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد اعتبارا من اليوم نفسه، مع مراعاة قواعد الوقاية من المرض مثل تطهير اليدين ووضع قناع واق.

كورونا من ألمانيا

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد قرار مجلس الدولة أعلى هيئة إدارية في فرنسا، الذي أمر في 18 أيار/مايو الحكومة برفع الحظر "العام والمطلق" للتجمعات في أماكن العبادة في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وكان مجلس الدولة رأى أن هذا الحظر "يشكل مساسا خطيرا وغير قانوني" بحرية العبادة.

من إيطاليا

وفي باكستان، أعلنت السلطات الطبية إرتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 52437 حالة مؤكدة، منها 1101 حالة وفاة بينما بلغ عديد الحالات التي تماثلت منها للشفاء 16653 حالة، وذلك حتى صباح يوم السبت الموافق 23 مايو 2020 .

ووفق الإحصاءات الحكومية فقد تم تسجيل 34 حالة وفاة بالإضافة إلى 1743 حالة إصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.