العاملون في المرئي والمسموع يستنكرون التعرض للاعلاميين

استنكر مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، في بيان اليوم، "ما يتداول في بعض وسائل الإعلام عن حدوث حالات ضرب واعتداء على عدد من الإعلاميين، في أثناء تحرك لمحتجين أمام وزارة الطاقة". وناشد الأجهزة القضائية "التحرك بقوة لإحقاق الحق حماية للوطن والمواطنين".
ودعا الجهات الرسمية المختصة إلى "حماية حق اللبنانيين في التظاهر والاحتجاج، وكذلك الجميع الى احترام مؤسسات الدولة وأجهزتها والتي هي ملك لجميع اللبنانيين".
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