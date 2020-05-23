العاملون في المرئي والمسموع يستنكرون التعرض للاعلاميين

استنكر مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، في بيان اليوم، "ما يتداول في بعض وسائل الإعلام عن حدوث ​حالات​ ضرب واعتداء على عدد من الإعلاميين، في أثناء تحرك لمحتجين أمام ​وزارة الطاقة​". وناشد الأجهزة القضائية "التحرك بقوة لإحقاق الحق حماية للوطن والمواطنين".

ودعا الجهات الرسمية المختصة إلى "حماية حق اللبنانيين في التظاهر والاحتجاج، وكذلك الجميع الى احترام مؤسسات ​الدولة​ وأجهزتها والتي هي ملك لجميع اللبنانيين".