فرق الدفاع المدني تخمد حريقًا نشب في أحد المحال التجاية في بلدة غزير

أفادت معلومات صحفية بأن فرق الإطفاء في مركز ​الدفاع المدني​ في ​جونية​، أخمدت حريقًا اندلع داخل أحد المحلات التجارية في بلدة غزير في قضاء ​كسروان​، وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لمواطنة كانت داخل المحل وتعرضت لضيق في التنفس جراء تنشقها الدخان الناتج عن الحريق.

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