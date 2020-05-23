حركة الأمة: مستمرون بمشروع الرغيف الخيري للأسبوع الثامن على التوالي

تقدّمت ​حركة الأمة​، في بيان، بأسمى "معاني المباركة من الأمة العربية والإسلامية، بحلول ​عيد الفطر​ السعيد"، سائلة "الله سبحانه وتعالى أن يعيده على شعوب الأمة بالخير و​الأمن​ والنصر، وأن يرفع البلاء ويلطف بالبلاد والعباد"، مشيرة الى انها "مستمرة بمشروع "الرغيف الخيري" للأسبوع الثامن على التوالي، إضافة إلى توزيع عينات غذائية على الأسر المستورة".

هذا وتمنى مسؤول اللجنة الاجتماعية في حركة الأمة فضيلة الشيخ وليد العمري، على "من يرغب بالمساهمة، التكرُّم بإرسال ما تيسّر إلى مسجد الشيخ أحمد كفتارو في ​بيروت​ ​المصيطبة​ شارع بشير ​جنبلاط​ قرب سوبر ماركت شوبرز".