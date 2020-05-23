حريق في غرفة للتغذية بالطاقة الكهربائية بأحد المباني السكنية في عمشيت

أفادت معلومات صحفية بأن حريقا شب داخل غرفة للتغذية ب​الطاقة الكهربائية​ في أحد المباني السكنية في ​عمشيت​، عملت عناصر ​الدفاع المدني​ في مركز جبيل على إخماده، واقتصرت الاضرار على الماديات.

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