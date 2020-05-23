حريق في غرفة للتغذية بالطاقة الكهربائية بأحد المباني السكنية في عمشيت

أفادت معلومات صحفية بأن حريقا شب داخل غرفة للتغذية بالطاقة الكهربائية في أحد المباني السكنية في عمشيت، عملت عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل على إخماده، واقتصرت الاضرار على الماديات.
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