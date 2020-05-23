بشير البساتنة: غادرت لبنان في رحلة عمل وعلى متن طيران الشرق الاوسط

أعلن السيد بشير البساتنة، في بيان، انه "غادر ​لبنان​ في رحلة عمل وعلى متن ​طيران الشرق الاوسط​ كحال اي مواطن لبناني وحسب الاجراءات المتبعة في ​مطار بيروت​، خلافاً لما يتردد في بعض ​وسائل الاعلام​ انه غادر هرباً وبطرق ملتوية وغير قانونية".

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