غرفة إدارة الكوارث: ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي بكورونا إلى 1097 حالة

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السراي الحكومي، عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في لبنان إلى 1097 حالة، عقب تسجيل 11 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وفي تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، لفتت الغرفة إلى أن 911 شخصًا من المصابين هم من المقيمين في حين أن 186 مصابًا هم من الوافدين، موضحةً أنه من بين الحالات الجدد 5 أشخاص مقيمين و 6 وافدين.
كما أفادت بأنه تم إجراء 60734 فحص في المختبرات منذ 21/2/2020، 1632 منها تم إجراؤها في المختبرات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. وأكدت أنه تم إجراء 10654 فحصًا في مطار رفيق الحريري الدولي، و572 منهم خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لفحوصات كورونا منذ 21/2/2020 إلى 71388.
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