أعلنت بلدية عبا، أنه في إطار متابعة الوافدين من الإغتراب، ثبت وجود حالتين مؤكدتين من بلدتنا، الحالة الأولى موجودة في مستشفى الحريري الحكومي في بيروت والحالة الثانية محجورة في منزلها في البلدة، بناء على طلب الوزارة. ومن خالطتهم محجورون أيضا في منازلهم.
ودعت الاهالي الى "التزام الاجراءات الصحية اللازمة وعدم التهاون في الوقاية وشروط التباعد الإجتماعي والبقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية عبا: ثبوت اصابتين بكورونا في البلدة من الوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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