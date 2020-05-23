بلدية عبا: ثبوت اصابتين بكورونا في البلدة من الوافدين

أعلنت بلدية عبا، أنه في إطار متابعة الوافدين من الإغتراب، ثبت وجود حالتين مؤكدتين من بلدتنا، الحالة الأولى موجودة في ​مستشفى​ ​الحريري​ الحكومي في ​بيروت​ والحالة الثانية محجورة في منزلها في البلدة، بناء على طلب الوزارة. ومن خالطتهم محجورون أيضا في منازلهم.

ودعت الاهالي الى "التزام الاجراءات الصحية اللازمة وعدم التهاون في ​الوقاية​ وشروط التباعد الإجتماعي والبقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة".