وصول طائرتين للميدل إيست من لارنكا والدوحة وعلى متنهما 231 لبنانيًا

حطت بعد ظهر اليوم طائرتان تابعتان لشركة "طيران الشرق الاوسط" في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي- ​بيروت​، الاولى قادمة من ​لارنكا​ وعلى متنها 91 مواطنًا لبنانيًا، والثانية من ​الدوحة​ وعلى متنها 140 لبنانيًا.

وكان في استقبال الوافدين الفريق الطبي التابع ل​وزارة الصحة العامة​، وخضعوا جميعًا للاجراءات والتدابير المتبعة عند وصول أي رحلة من الخارج، ومن ثم نقلوا الى الفنادق المخصصة لهم في بيروت.

وبموازاة ذلك، أقلت طائرة مصرية ظهر اليوم ما يقارب 71 مواطنًا من الجنسية المصرية الى ​القاهرة​.