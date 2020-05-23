تقدم رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، بالتهنئة بعيد الفطر المبارك، راجيًا من الله أن "يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات والبحبوحة وراحة البال".
ولفت دبوسي، في بيان، إلى أنه "نحن في الغرفة نضع نصب أعيننا حماية كل قطاعات الإنتاج، لأننا بذلك نحمي شعبنا وأهلنا، ويدنا ممدودة للجميع من أجل مناقشة كل المشاكل والسعي لإيجاد الحلول الناجعة التي تعيد دورة الحياة الى طبيعتها".
وأفاد بأنه "من طرابلس الكبرى ذات التاريخ العريق والمستقبل الواعد، والتي نعول عليها في إعادة بناء لبنان والنهوض به، كل عام ومدينتنا ولبناننا واقتصادنا وعملتنا بخير".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس يهنئ اللبنانيين بعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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