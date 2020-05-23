السلطات الكوريا الجنوبية: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن "تسجيل وفاتين و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 20 إصابة في اليوم السابق"، مشيرة الى ان "حصيلة ضحايا الفيروس ارتفعت بذلك إلى 11165 إصابة، بما فيها 266 حالة وفاة".
وأوضحت السلطات ان "أربعة من المرضى الجدد جاءوا من الخارج و10 حالات أخرى تعود إلى حي إيتوان في العاصمة سيوول، حيث كشفت السلطات عن بؤرة جديدة للفيروس داخل ملاه ليلية ومرافق ترفيهية أخرى، وارتفع بذلك عدد الإصابات المرتبطة بملاهي إيتوان إلى 219 حالة".
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