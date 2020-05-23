السلطات الكوريا الجنوبية: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ​كوريا الجنوبية​ عن "تسجيل وفاتين و23 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، مقابل 20 إصابة في اليوم السابق"، مشيرة الى ان "حصيلة ​ضحايا​ الفيروس ارتفعت بذلك إلى 11165 إصابة، بما فيها 266 حالة وفاة".

وأوضحت السلطات ان "أربعة من المرضى الجدد جاءوا من الخارج و10 ​حالات​ أخرى تعود إلى حي إيتوان في العاصمة سيوول، حيث كشفت السلطات عن بؤرة جديدة للفيروس داخل ملاه ليلية ومرافق ترفيهية أخرى، وارتفع بذلك عدد ​الإصابات​ المرتبطة بملاهي إيتوان إلى 219 حالة".