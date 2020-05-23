الصحة البحرينية: تسجيل 360 حالة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ البحرينية عن "تسجيل ارتفاع كبير بعدد ​الإصابات​ ​الجديدة​ ب​فيروس كورونا​، حيث تم تسجيل 360 حالة جديدة مقارنة مع 164 حالة في اليوم السابق"، موضحة أن "ال​حالات​ الجديدة تعود 220 منها لعمالة وافدة، و140 لمخالطين لحالات قائمة، وان عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 28 حالة، منها 8 حالات تحت العناية، في حين أن 4292 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4300". ولفتت الوزارة إلى "تعافي 366 حالة إضافية ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4462".

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