الحرس البحري التونسي: إحباط 10 عمليات هجرة غير شرعية

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، في حديث اذاعي، انه "تم مؤخرا إحباط 10 عمليات اجتياز غير نظامية للحدود البحرية، نفّذها حوالي 223 شخصا بسواحل الشمال والوسط، وليلة أمس جرت إيقافات في صفوف أشخاص يعدون لعملية إبحار خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية".
هذا وتواصلت موجات الهجرة غير الشرعية خلال فترة الحجر الصحي الشامل وحظر التجول الذي فرضته السلطات التونسية في 22 آذار 2020 توقيا من انتشار فيروس كورونا، كما لم تنجح الظروف الوبائية الصعبة التي تشهدها إيطاليا في كبح جماح 191 مهاجرا تونسيا من الوصول إلى سواحلها خلال الأسبوع المنقضي.
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