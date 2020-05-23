شدد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على ضرورة انتهاء "الهجوم غير الضروري ضدّ طرابلس حتى تتمكن جميع القوات الأجنبية من المغادرة، كذلك ويمكن للقادة الليبيين المستعدين لوضع أسلحتهم جانبا أن يجتمعوا في حوار سلمي حول القضايا التي تفرّق معهم".
ولفت نورلاند، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، إلى أنه "ينوي السفر إلى ليبيا بمجرّد أن تسمح الظروف لتقديم أوراق اعتماده بشكل رسمي وتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا".
كما أكد الطرفان "الحاجة الملحة لإنهاء التدفق المزعزع للاستقرار للمعدّات العسكرية والمرتزقة من روسيا، وغيرها من الدول إلى ليبيا، وللترحيب بمساهمات حكومة الوفاق الوطني المهمة في دحر الإرهاب وتحقيق السلام". .
كانت هذه تفاصيل خبر سفير اميركا بليبيا: لإنهاء الهجوم غير الضروري ضد طرابلس لمغادرة القوات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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