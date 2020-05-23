وزارة الصحة في قطاع غزة: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​قطاع غزة​ عن "تسجيل أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ المستجد في القطاع"، مشيرة الى ان "حالة الوفاة تعود الى المسنة فضيلة محمد أبو ريدة (77 عاماً) من محافظة ​خان يونس​ وتوفيت في ​مستشفى​ العزل ب​معبر رفح​ جراء إصابتها بالفيروس وهي من ذوي ​الأمراض​ المزمنة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.